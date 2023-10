C’è un incendio, chiusa per ore la Palermo-Catania

PALERMO – Giornata di scirocco a Palermo. I vigili del fuoco sono stati impegnati in un grosso incendio che è divampato a Casteldaccia. Minacciate le abitazioni, le fiamme hanno raggiunto anche l’autostrada A19, tanto che la Palermo-Catania è stata chiusa per ore tra gli svincoli di Altavilla Milicia e Casteldaccia in entrambe le carreggiate. I pompieri sono stati impegnati con tutti gli uomini a disposizione.

Sempre a causa del forte vento di scirocco sono stati dirottati due voli in arrivo all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo: sono il Milano Linate deviato a Catania della compagnia Ita, previsto per le 16.55, e il Cuneo-Palermo della Ryanair delle 17.25, dirottato a Trapani.