CATANIA – I carabinieri hanno denunciato due cittadini catanesi che, nelle rispettive case di via Etnea e via Giuseppe Verdi, avevano collegato direttamente alla conduttura pubblica del gas il loro impianto domestico. Anche un ristorante nei pressi della villa Bellini e una Rsa in pieno centro cittadino erano allacciate abusivamente alla rete pubblica del gas, con grave rischio di intossicazioni da monossido di carbonio per gli ospiti.