Fa il bagno col mare mosso e annega

AGRIGENTO – Un turista cinquantottenne, Lucio D’Aura, di Palermo, è annegato sulla spiaggia di Eraclea Minoa a Cattolica Eraclea, nell’Agrigentino. La tragedia si è verificata accanto al lido Garibaldi, nei pressi delle barriere frangiflutti. L’uomo, che si era tuffato in acqua nonostante il mare mosso, ha cominciato ad annaspare e a chiedere aiuto. Due persone hanno cercato di soccorrere il bagnante in difficoltà, ma non c’è stato nulla da fare. A Eraclea Minoa è giunta prima un’autoambulanza del 118 e poi è atterrato anche l’elisoccorso, ma il turista era già morto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri delle stazioni di Cattolica Eraclea, Realmonte e Siculiana e quelli del Norm della compagnia di Agrigento.