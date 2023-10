Con lo scooter contro un’auto: muore a 62 anni

PALERMO – Un 62enne, Maurizio Ciprì, è morto la scorsa notte nell’ospedale Villa Sofia dove è stato ricoverato dopo un incidente a Palermo a Borgo Nuovo, all’incrocio tra via Pantalica e largo Cefalù. L’uomo era alla guida di uno scooter Kymco People. In sella con lui c’era un amico di 54 anni. Per cause ancora da accertare il mezzo si è scontrato con una Volkswagen T-Cross guidata da un quarantenne. Dopo lo scontro sono intervenuti gli agenti dell’Infortunistica e i sanitari del 118 con ambulanze che hanno portato i due motociclisti al Trauma center di Villa Sofia. Illeso invece l’automobilista, identificato e oggi iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.