Autunno? No, aria calda: in Sicilia 35°

In vista un ciclone sull’Italia con nubifragi, forti venti e mareggiate. Ma non al Sud, dove invece arriveranno intense correnti di libeccio e scirocco, con ondate anomale di aria calda. Dunque Paese diviso in due dal punto di vista meteorologico, secondo le previsioni di 3BMeteo. Il Nord e le regioni centrali tirreniche saranno in preda del maltempo, con la situazione più critica tra Liguria e Toscana. Sul resto dell’Italia torneranno temporaneamente condizioni estive, con temperature oltre i 30° e punte di 34-35° attese a Palermo.

Nei prossimi giorni una profonda area di bassa pressione in arrivo dall’Atlantico investirà il Paese. Venerdì la giornata peggiore per il transito di un rapido e intenso fronte perturbato. Venti localmente tempestosi, raffiche fino a 80-100km/h. La fase acuta di maltempo si concluderà sabato ma nei giorni successivi l’Italia rimarrà coinvolta da una circolazione depressionaria attiva sull’Europa centro-settentrionali che favorirà il passaggio di nuovi fronti perturbati, seppur meno intensi rispetto a quanto previsto tra venerdì e sabato.