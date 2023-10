Catania, tempo di straordinari

Straordinari in vista per il Catania. Il calendario che va delineandosi per i rossazzurri, in cerca di un cambio di passo dopo un avvio di stagione stentato, è fitto di impegni.

Il filotto di partite ravvicinate si apre domenica in casa contro il Taranto (alle 16.15). Mercoledì 25 ottobre, alle 18.30, il primo match infrasettimanale, a Teramo contro il Monterosi. Tre giorni più tardi, domenica 29 alle 16.15, si torna al Massimino per ospitare l’Avellino.

Mercoledì 1 novembre, sebbene la data sia da ufficializzare, è la collocazione individuata per recuperare l’incontro valido per la seconda giornata in trasferta contro il Brindisi, originariamente previsto per il 10 settembre e slittato a causa dell’indisponibilità del campo di Taranto (inagibile dopo il rogo causato dai tifosi del Foggia), sede scelta dal club biancazzurro per ospitare le proprie partite in attesa dell’utilizzabilità del Fanuzzi, nel frattempo recuperato alla causa.

Domenica 5 novembre il Catania andrà a Potenza (orario da definire) mentre nella settimana seguente (7-8-9, data e orari da definire) arriverà la sfida casalinga con il Picerno, valida per il secondo turno della Coppa Italia di Serie C. A chiudere la sequenza sarà la trasferta contro il Cerignola, domenica 12 novembre (orario da definire).

Complessivamente, dunque, la squadra di Tabbiani si troverà a disputare sette partite in ventidue giorni. Un tour de force che arriva in un momento delicato e che dirà molto sulla stagione dei rossazzurri.