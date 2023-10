Catania, stretta sui parcheggiatori abusivi

CATANIA – Ancora controlli nei quartieri Picanello e San Cristoforo, da parte dei carabinieri, per fronteggiare il fenomeno dei parcheggiatori abusivi e l’occupazione non autorizzata di suolo pubblico. I militari hanno sorpreso nuovamente un 53enne catanese in piazza Beato Bernardo, il quale, nonostante la prima sanzione amministrativa ricevuta, ha continuato a pretendere dagli automobilisti somme di denaro per la “guardiania” della loro auto. Questa volta l’uomo è stato denunciato penalmente e dovrà presentarsi dinanzi al giudice. In piazza Carlo Alberto e in via Acicastello, invece, i carabinieri hanno sorpreso un 35enne e un 42enne di Catania, anche questi intenti a fare da parcheggiatori abusivi e li hanno sanzionati per un importo di 1.500 euro a testa. In via Antonino Caruso, sul tratto di scogliera che collega Catania ad Acicastello, è stato sanzionato per circa 1.000 euro un belpassese di 71 anni che vendeva per strada frutta e verdura. I prodotti ortofrutticoli in vendita sono stati sequestrati e donati alla Caritas di Catania, che si occuperà della distribuzione ai meno abbienti.