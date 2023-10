CATANIA – Nella mattinata di giovedì, i poliziotti delle volanti sono intervenuti nel quartiere San Giorgio, dove era stata segnalata una violenta lite familiare in corso. Sul posto gli agenti hanno costatato che una donna aveva subito un’aggressione da parte del figlio, assuntore di sostanze stupefacenti, il quale pretendeva che la donna gli desse del denaro per acquistare la droga. Dalle dichiarazioni della vittima, particolarmente scossa dagli eventi, è emerso un clima di costante sudditanza e di terrore che la signora era costretta a subire quotidianamente per assecondare le incessanti richieste economiche del figlio, dovute alle continue crisi di astinenza e per le quali lo aveva già denunciato in passato. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e rinchiuso a piazza Lanza.