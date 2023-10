Catania si risveglia nell’Ottocento

CATANIA – Piazza Mazzini si è trasformata stamattina in un salotto d’altri tempi per accogliere a Catania l’esibizione di danza “Un tuffo nel passato…” organizzata dalla Compagnia nazionale di danza storica con il Rotary club Catania Nord e il patrocinio del Comune. Nella nuova isola pedonale sono apparsi i ballerini in costumi ottocenteschi, affiancati dagli allievi del liceo coreutico Angelo Musco di Catania, con coreografie del film Il Gattopardo (Mazurka e Controdanza di Nino Rota, Valzer brillante di Giuseppe Verdi), ma anche altri momenti, tra Fächer-Polonaise di Carl Michael Ziehrer, i valzer di Strauss, The Duke of Kent’s Waltz, Virginia Reel, Madm Buonaparte’s Waltz, Carmen di Bizet, valzer da Guerra e Pace, Russian Figure Waltzny, Questa o Quella dal Rigoletto di Giuseppe Verdi.

GUARDA LE FOTO