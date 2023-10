Catania, colpi di stampella dal paziente violento

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un pregiudicato 19enne di Riposto che ne ha combinate di tutti i colori all’ospedale Cannizzaro. Ieri pomeriggio si era presentato al pronto soccorso intorno alle 17.30: gli è stato assegnato un codice giallo, in quanto accusava dei forti dolori dopo un recente intervento chirurgico al femore che lo costringeva a camminare con una stampella. Verso le 19, stanco di attendere il proprio turno, ha cominciato a minacciare il personale sanitario, pretendendo di saltare la fila.

Immediatamente un agente della polizia in servizio all’ospedale e una guardia giurata hanno tentato di riportarlo alla calma, senza successo. Il ragazzo ha poi lasciato la sala e uscendo ha colpito violentemente con la stampella la finestra della postazione della guardia giurata, rompendo il vetro. E’ nata una colluttazione e la guardia giurata si è procurata diverse contusioni.

La condotta violenta del paziente è andata avanti anche all’interno della sala “codici gialli” del pronto soccorso, tanto che i medici sono stati costretti a interrompere per diversi minuti la normale attività. Grazie all’intervento di altri agenti arrivati con una volante il 19enne è stato finalmente bloccato. Sottoporlo alla visita, è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. A quel punto è scattato l’arresto per interruzione di pubblico servizio, oltraggio a pubblico ufficiale, minacce e lesioni: cosa che ha ha mandato di nuovo su tutte le furie il ragazzo, che ha ripreso a insultare e minacciare i presenti, colpendo più volte con la stampella alcuni new jersey dell’area di parcheggio. Solo grazie all’ennesimo intervento dei poliziotti è stato fermato e sottoposto agli arresti domiciliari.