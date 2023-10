RAGUSA – Un uomo di 73 anni è morto stamani in un podere di contrada Arizza, tra Donnalucata e Cava d’Aliga, nel comune di Scicli nel Ragusano mentre era impegnato nella raccolta delle olive. Il pensionato era su un albero quando ha perso l’equilibrio ed è caduto rimanendo infilzato su un tondino di ferro. A soccorrerlo la moglie, che ha chiamato l’ambulanza del 118, ma per l’anziano non c’è stato nulla da fare. Indagano i carabinieri.