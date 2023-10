Catania, Chiricò non basta

Il Catania acciuffa un pari interno con il Latina recuperando l’iniziale svantaggio dopo una partita difficile che evidenzia alcune lacune non risolte, in particolare in fase di costruzione.

Tabbiani conferma lo stesso 11 di Caserta, fatta eccezione per Marsura che torna titolare al posto dello squalificato Bocic. Il Latina fa quello che ci si aspettava: si chiude bene schermando le linee di passaggio rossazzurre per poi provare a ripartire. Al quarto d’ora Fella chiama al primo intervento della giornata Bethers, pronto a distendersi in tuffo.

Il Catania gioca in modo compassato e si affida come sempre a Chiricò, ma non riesce a trovare la soluzione giusta. E così arriva il gol del Latina. Cross dalla sinistra di Fella che scavalca Curado, Mastroianni colpisce di testa in perfetta solitudine trovando ancora Bethers, ma sulla ribattuta è facile per lui mettere in porta.

I rossazzurri non riescono a produrre una reazione convincente affidandosi più che altro ai calci piazzati. Su azione seguente a calcio d’angolo, la palla arriva a Silvestri che conclude e trova la deviazione di tacco di Curado ma la sfera finisce sul palo, il settimo del torneo per gli etnei.

La ripresa si apre con il Catania ancora imballato e per poco Fella non approfitta di una ingenuità difensiva. Il suo tiro, deviato da Bethers, finisce sul palo, poi Mazzotta allontana provvidenzialmente anticipando Mastroianni.

I rossazzurri chiudono il Latina nella propria metà campo e provano dalla distanza, ma succede poco. Ci vuole l’invenzione personale che arriva al minuto 73: Marsura, fino a quel momento poco incisivo, affonda bene sulla sinistra e piazza un traversone per Chiricò che si presenta in mezzo all’area e al volo di sinistro segna l’1-1. Terzo gol in due partite per l’uomo dotato di maggior estro fra i rossazzurri.

Il Catania prova il forcing finale. E’ ancora Chiricò a farsi vedere su respinta del portiere ospite che poi riesce a bloccare la conclusione dell’attaccante etneo, poi ci si mette anche la sfortuna sotto forma dell’ennesimo legno colpito dai rossazzurri in questa stagione. Questa volta è Bouah a timbrare la traversa con una violenta conclusione di destro. Finisce 1-1. Per la terza volta su quattro partite di campionato, il Catania non riesce a portare a casa la vittoria al Massimino.

CATANIA-LATINA 1-1

CATANIA (4-3-3): Bethers; Castellini (15′ st Bouah), Silvestri, Curado, Mazzotta; Zammarini (38′ st Zanellato), Quaini (26′ st Cittadino), Rocca (15′ st Bouah); Chiricò, Di Carmine, Marsura (38′ st Sarao). In panchina: Albertoni, Lorenzini, Maffei. Allenatore: Tabbiani

LATINA (3-5-2): Cardinali; De Santis (38′ st Di Renzo), Rocchi, Cortinovis; Ercolano (38′ st Serbouti), Paganini, Biagi (38′ st Perseu), Di Livio (21′ st Cittadino), Crecco; Fella, Mastroianni (31′ Jallow). In panchina: Bertini, Marino, Del Sole, Polletta, Galli, Fabrizi Allenatore: Di Donato

ARBITRO: Sacchi di Macerata

RETI: 18′ pt Mastroianni, 28′ st Chiricò.

NOTE: spettatori: 16.812. Ammoniti: Rocca, Di Livio, Cortinovis, Bouah, De Santis, Cittadino. Angoli: 8-1. Recupero: 2′; 6′.