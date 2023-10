Assalto al bar: nella fuga rapinatore cade con lo scooter

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Paternò, con la collaborazione dei colleghi di Belpasso, hanno arrestato un catanese 47enne per rapina aggravata in concorso in un bar con annessa sala giochi nella frazione Piano Tavola di Belpasso. In tarda serata è arrivata al 112 una richiesta d’intervento da parte dei dipendenti del bar per la rapina effettuata da quattro individui col volto travisato che sono scappati a bordo di uno scooter e di una Fiat Panda.

Nella concitazione della fuga, a causa dell’elevata velocità, il conducente del motociclo ha però perso il controllo del mezzo cadendo sull’asfalto insieme al suo passeggero che, ferito, non è riuscito a scappare mentre il guidatore ha fatto perdere le sue tracce a piedi. I militari hanno trovato, a circa 200 metri dal bar rapinato, il 47enne riverso in terra, ancora col volto travisato da uno scaldacollo e dal casco, dolorante e sanguinante dalla fronte. Il ferito è stato soccorso e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Marco di Catania.

I carabinieri hanno poi ricostruito le fasi della rapina sia attraverso i racconti dei dipendenti presenti nel bar in quel momento, sia attraverso la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza. E’ emerso che intorno alle 22.20 quattro individui col volto travisato hanno fatto irruzione nel bar e che uno di loro ha intimorito il titolare con alcuni dipendenti e due clienti, facendo intendere di essere in possesso di un’arma lunga nascosta in una busta che agitava freneticamente.

Il gruppo si è quindi impadronito dell’intera somma custodita nella cassa, ammontante a circa 4.000 euro, oltre a vari blocchetti di biglietti ‘gratta e vinci’ e varie stecche di sigarette, dandosi poi alla fuga dopo aver compreso che il titolare, barricatosi in un magazzino con una dipendente, era riuscito a chiamare i carabinieri col cellulare. Per il 47enne sono stati disposti gli arresti domiciliari, mentre sono in corso le indagini per risalire agli altri tre rapinatori.