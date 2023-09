Il titolare di un bar in piazza Figurella a Villabate ha aggredito e colpito con un pugno il capo ufficio tecnico del Comune. Il commerciante ha visto il dipendente comunale nei pressi degli uffici e lo ha affrontato. Ha chiesto conto di un’autorizzazione, una Scia, che doveva essere rilasciata, visto che la caffetteria era stata chiusa per alcune difformità edilizie e aveva iniziato le pratiche per sanare gli abusi. La discussione si è subito animata. Il capo ufficio tecnico è stato aggredito prima verbalmente e poi anche fisicamente. Il commerciante ha sferrato un pugno che ha colpito il dirigente alla spalla. Il dipendente comunale ha presentato denuncia ai carabinieri della compagnia di Misilmeri che stanno indagando.