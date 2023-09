Catania, Palermo rescinde

Le strade del Catania e di Marco Palermo si dividono, Il centrocampista catanese è pronto a rescindere il contratto appena rinnovato con la società etnea. A confermarlo è stato il direttore sportivo rossazzurro Antonello Laneri, ospite di Preview, tradizionale appuntamento del venerdì sera su Telecolor.

“Palermo – ha detto Laneri a Telecolor – ci ha chiesto di andare via. Stiamo discutendo la risoluzione del contratto. A questo punto ci serve un altro centrocampista. Quaini? Fa parte del gruppo dei difensori. La lista dei 24 da chiudere? Possiamo modificarla una volta nel girone d’andata e una volta nel girone di ritorno”.

Data la partenza di Palermo, in cerca di uno spazio che il giocatore ha ritenuto di non poter avere in rossazzurro, e in attesa di trovare tra gli svincolati un puntello in mediana, il Catania manterrà in lista i due infortunati Rapisarda e Popovic, per i quali è prevista un’indisponibilità di 45-60 giorni.