Vasto incendio stamattina a San Giovanni la Punta, nel Catanese. Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 12 in un’area incolta a poca distanza dallo svincolo per i paesi etnei della tangenziale di Catania. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno divorato diversi ettari di vegetazione spontanea. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco di Catania. Alcune strade sono state chiuse in via precauzionale. La densa colonna di fumo è stata visibile anche da Catania.

