Caldo al Nord, maltempo in Sicilia

L’anticiclone africano si è esteso verso l’Europa centrale abbracciando le nostre regioni centro-settentrionali, mentre più a sud sta prendendo sempre più importanza un vortice provenuto dai Balcani e diretto verso il Mar Libico. Questo condizionerà il tempo delle nostre regioni più meridionali per diversi giorni, secondo le previsioni di 3BMeteo.

Il vortice balcanico punterà il Mar Ionio, provocando qualche acquazzone su Calabria, specie ionica, e Sicilia orientale, con fenomeni che diverranno più insistenti verso sera. Sul resto d’Italia invece prevarrà la stabilità dettata dall’anticiclone africano, con tempo soleggiato e solo qualche innocuo annuvolamento sul versante adriatico della dorsale appenninica. Le temperature saranno in lieve diminuzione e sul medio versante adriatico non andranno oltre i 25/27°.

MERCOLEDI’. L’anticiclone africano tenderà a irrobustirsi sull’Europa centrale, dando luogo a tempo stabile anche su gran parte d’Italia con temperature che torneranno ad aumentare, soprattutto sulle regioni tirreniche e in Sardegna. Le estreme regioni meridionali invece risentiranno ancora degli effetti del vortice provenuto dai Balcani, in azione sul Mar Libico, con tempo instabile e a tratti temporalesco tra Sicilia centro-orientale e Calabria, localmente fin su Lucania e Salento, e con fenomeni più insistenti su bassa Calabria ionica e Sicilia ionica dove potranno risultare anche forti. Le temperature torneranno ad aumentare, soprattutto al Centro-Nord e i venti soffieranno tesi da nordest.

GIOVEDI’ E VENERDI’. Rimarrà in vita anche nella seconda parte della settimana il vortice mediterraneo, ormai diretto verso le coste libiche. Ne conseguirà la prosecuzione della fase instabile sulle nostre estreme regioni meridionali tra giovedì e venerdì, con altri rovesci e temporali che interesseranno soprattutto il versante ionico della Calabria e la Sicilia centro-orientale, ma che si estenderanno un po’ più a nord, coinvolgendo anche la dorsale appenninica centro-meridionale, dall’Abruzzo fino al settore lucano. Situazione opposta invece sul resto delle regioni del Centro Italia e sul Settentrione, dove prevarrà l’azione stabilizzante dell’anticiclone africano proteso fin verso l’Europa centrale. Le temperature inoltre continueranno a salire progressivamente al Centro-Nord, con i valori più elevati che si raggiungeranno sulle centrali tirreniche e in Sardegna, dove si potranno registrare picchi di 34/36°.

TENDENZA WEEKEND 9-10 SETTEMBRE. Nel corso del secondo weekend di settembre dovrebbe ridursi parzialmente l’instabilità all’estremo Sud e le temperature aumentare di qualche grado, per l’ulteriore allontanamento del vortice mediterraneo verso est. Qualche temporale però potrebbe fare la sua comparsa nelle ore diurne di sabato sulle zone interne in genere, domenica a carattere ancora più isolato. Condizioni anticicloniche invece sul resto d’Italia, con tempo stabile e clima estivo. Si tratta comunque di una tendenza che potrebbe subire modifiche per la sua distanza temporale.