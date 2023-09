Ucciso alligatore con una donna tra le fauci

Un alligatore di 4 metri è stato ucciso in Florida mentre aveva i resti di una donna tra le fauci, la 41enne Sabrina Peckham, che viveva in un campo per senzatetto. Un testimone aveva segnalato l’animale in un canale, con in bocca la parte inferiore del busto, che inizialmente gli sembrava un manichino. Non è ancora chiaro se la donna sia stata uccisa dal rettile, oppure se fosse già morta quando l’alligatore l’ha trovata. I resti del sono stati trovati nel corso d’acqua. Sul corpo sarà effettuata l’autopsia.