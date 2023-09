CATANIA – “Abbiate cura del bene comune”. Con la visita al liceo scientifico Galilei prosegue il tour del sindaco Enrico Trantino nelle scuole di Catania. Tra i temi discussi stamattina il miglioramento dello stato di sicurezza, i rimedi previsti contro piogge e sabbia lavica e la gestione delle scuole in una ottica di decentramento. Resta aperto al Galilei il problema nella palestra, “ma la città metropolitana – ha detto Trantino – sta lavorando per risolverlo”. Nel suo discorso Trantino ha condiviso le sue esperienze personali nel rugby e nella maratona, sottolineando l’importanza della squadra e della passione per raggiungere gli obiettivi. Ha incoraggiato gli allievi a essere i “pilastri” della comunità catanese e ha espresso la sua visione di Catania come una futura “Cupertino europea”. Ha concluso sottolineando l’importanza dell’amore per la città e il desiderio di vedere Catania diventare le città capitali europee della scienza, della tecnologia e dell’innovazione.