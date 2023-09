SALERNO – Un uomo di 38 anni ha ucciso a coltellate la moglie, sua coetanea, nel pomeriggio di oggi a Lago di Battipaglia. Il 38enne è stato fermato. La donna sarebbe stata colpita alla gola, sarà in ogni caso l’autopsia a certificare le cause del decesso. Il femminicidio è avvenuto nella casa della coppia, in via Flavio Gioia. Al momento dell’omicidio non erano presenti i due figli minorenni. Non si sa se la coppia avesse già avuto problemi di violenza domestica.