Ryanair: ‘Caro voli colpa di Alitalia’. E annuncia nuove tratte

“Abbiamo cercato di spiegare nel corso dell’incontro col presidente della Regione siciliana che le compagnie non controllano i prezzi ma la capacità di riempire i vettori. Il caro-voli è dipeso dalla compagnia di bandiera che è sparita e ha ridotto tanti collegamenti tra la Sicilia e la Sardegna. Meno voli, costi più alti. Per questo vogliamo aumentare le tratte in Sicilia e la nostra compagnia è una delle poche che può farlo. Stanno arrivando altri 400 aeromobili che si aggiungono alla flotta aerea”. Così Eddie Wilson, amministratore delegato di Ryanair, nel corso della presentazione della stagione invernale della compagnia irlandese a Palermo.

La compagnia ha annunciato nuovi collegamenti per la Sicilia – scali di Catania, Palermo e Trapani (Comiso resta ancora fuori) – con 5 nuove rotte internazionali per Bucarest, Parigi, Praga e Tirana, da Catania e Norimberga da Palermo, oltre a un aumento delle frequenze su altre 15 rotte per city break invernali come Barcellona, Bruxelles, Budapest e Cracovia. Ryanair baserà un nuovo aeromobile B737 all’aeroporto di Catania per la stagione invernale 23/24 (investimento di 100 milioni di dollari), portando a 7 la flotta totale della compagnia aerea in Sicilia e creando oltre 200 posti di lavoro per piloti, personale di cabina e ingegneri.

“A Trapani abbiamo offerto voli è a basso costo. Solo così si può risollevare un piccolo aeroporto. Perché nessuno opera a Trapani – ha aggiunto Wilson -. Solo noi, con il nostro modello di business. Nessuno riesce ad avere il prezzo di accesso, noi lo abbassiamo ancora di più per fare più passeggeri. Possiamo portare molti aeromobili con la nostra proposta di crescita”.

Tutto questo mentre l’Antitrust avvia un’istruttoria nei confronti della compagnia irlandese per possibile abuso di posizione dominante, che il vettore userebbe per offrire altri servizi turistici (come hotel e noleggio auto) ai danni delle agenzie di viaggio e dei clienti. “È benvenuta l’istruttoria, speriamo che si estenda anche su altri aspetti, purché porti trasparenza per tutti”, commenta Wilson.