Trieste: cadavere bendato appeso al guardrail

TRIESTE – Il cadavere di un uomo con i piedi legati, bendato e con segni di percosse è stato trovato appeso al bordo della Grande velocità triestina (Gvt), poco dopo la galleria di Valmaura, in direzione di Muggia, all’altezza della Ferriera di Servola. I vari segni che sono stati riscontrati sul cadavere fanno pensare che l’uomo potrebbe essere stato torturato prima di essere ucciso. A un primo superficiale esame, secondo quanto si apprende, tagli e segni di percosse sarebbero stati riscontrati soprattutto sulla testa. A trovare il cadavere sono stati i tecnici dell’Anas, giunti questa mattina per effettuare opere di manutenzione. Le indagini sono affidate ai carabinieri. Il cadavere era sospeso all’esterno della strada, in una zona di vegetazione, poco visibile per chi transita con l’auto. L’Anas per il recupero del corpo ha provvisoriamente chiuso una corsia della strada (la statale 202 ‘Triestina’) all’altezza del chilometro 2,8.