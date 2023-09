Fratellini di 10 e 11 anni in fuga con l’auto della madre

Due fratellini, lui di 10 e lei di 11 anni, sono scappati di casa e hanno guidato per 230 km l’auto della madre dopo che la genitrice aveva tolto i dispositivi elettronici alla bimba per punizione. A intercettarli sulla Interstate 75, vicino a Gainesville, una pattuglia della polizia che, pensando di aver trovato i ladri della vettura, ha intimato l’alt spianando le armi e ordinando ai passeggeri di uscire: grande è stata la sorpresa quando hanno visto che si trattava di due bambini. La madre aveva denunciato il furto dell’auto e la scomparsa dei figli quattro ore prima a North Port, una città nel sud-ovest del Sunshine State. I due piccoli fuggitivi hanno raccontato agli agenti che la ragazzina era sconvolta dal fatto che la madre l’avesse privata dei dispositivi elettronici per il suo cattivo comportamento anomalo e che il fratello si era offerto di portarla in California. Secondo gli investigatori, non c’era alcuna indicazione che i ragazzini fossero stati maltrattati dalla madre o da chiunque altro in casa. La donna ha rifiutato di sporgere denuncia e i bambini le sono stati riaffidati.