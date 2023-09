TRAPANI – La polizia di Stato ha arrestato all’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani-Birgi un 57enne, R.A., di Mazara del Vallo, su mandato di cattura della procura generale di Bologna risalente al 2015. Emigrato da diversi anni in Germania, è accusato di furti e rapine in varie località d’Italia ed era riuscito a sfuggire all’arresto anche dopo una serie di condanne divenute esecutive. Rientrato in Sicilia in visita ai parenti, gli agenti della polizia di frontiera lo hanno portato in carcere a Trapani dove, oltre ad altre sentenze in attesa di esecuzione, ha già iniziato a scontare i primi 8 mesi di pena.