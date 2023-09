Tiziano Ferro divorzia: “Ora penso ai miei figli”

Un momento molto “doloroso” e “delicato” ma “come sempre, che sia gioia o dolore” Tiziano Ferro “consegna” la sua storia ai suoi fan perché non saprebbe “fare diversamente” e annuncia sui social che si è separato e sta divorziando dal marito Victor Allen, imprenditore americano 58enne sposato nel 2019. “Da qualche tempo – scrive il cantante 43enne – è cominciata una dolorosa separazione da Victor. L’ho affrontata in silenzio, proteggendo la riservatezza di tutti. Recentemente abbiamo avviato le pratiche per il divorzio. È un momento delicato, in cui tutta la mia attenzione è concentrata sulla tutela dei miei due meravigliosi figli, che attualmente trascorrono la maggior parte del tempo a casa con me”.

Ferro, che doveva venire in Italia per vari impegni legati alla sua carriera e in particolare per presentare il suo primo romanzo (‘La felicità al principio’, edito da Mondadori), lascia trasparire tutta la sua preoccupazione: “In questo momento – spiega nel messaggio scritto in italiano, in inglese e in spagnolo – non posso lasciarli e non posso portarli con me in Italia. Per questo, con grande tristezza, sono costretto a disdire gli impegni presi con voi e con Mondadori per presentare il mio primo romanzo: un appuntamento che attendevo da una vita”.

Ferro, che ha sempre avuto un rapporto molto stretto con i suoi fan con i quali fece anche coming out nel 2010, ricorda come nei mesi scorsi ha portato avanti un tour contro il parere dei medici (per un nodulo alla gola) ma che in questo caso deve assolutamente rimanere in California con i bambini. “Non avrei mai cancellato quei concerti, non mi sarei mai privato della gioia di ritrovarvi dopo sei anni, di cantare e ballare insieme. Questa volta però è diverso. Non si tratta di me e della mia salute, si tratta di due bambini piccolissimi e della loro serenità”. Ferro, che in 20 anni di carriera ha venduto 20 milioni di dischi con 200 canzoni in 5 lingue, chiede poi scusa: “Adesso loro sono la mia priorità. Il vostro affetto mi ha sempre sostenuto nelle situazioni difficili e sono certo che accadrà anche stavolta: mi affido al vostro buon cuore. Questo momento buio – conclude – passerà e torneremo a cantare e a ridere, a parlare del mio libro, della mia vita… della nostra vita. Ci vedremo comunque, anche nella distanza. Vi voglio bene”.

Ferro e Allen si erano conosciuti per caso nel 2016 a Los Angeles mentre il cantautore di Latina faceva una pausa caffè negli studi Warner Bros dove stava registrando il video di ‘Valore assoluto’. Scattò immediato il colpo di fulmine culminato poi nel 2019 in una doppia cerimonia di nozze il 25 giugno a Los Angeles e ribadita il 14 luglio nella villa di Sabaudia del cantante. Entrambi avevano il forte desiderio di avere figli, sogno realizzato nel 2022. “Due telefonate – annunciò sui social il cantante – mi hanno reso l’uomo più felice del mondo. La prima qualche mese fa: una bimba. La seconda poche settimane dopo: questa volta un bimbo. Sono diventato papà e voglio presentarvi queste due meraviglie di 9 e 4 mesi”. In seguito aveva scritto di aver rinunciato a fare il passaporto italiano ai bambini in quanto Victor non avrebbe potuto essere indicato come padre. Ora il benessere dei due piccolini è il più grande pensiero del cantante.