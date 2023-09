Mattarella due giorni in Sicilia con Steinmeier

Due giorni insieme tra le bellezze di Ortigia e Piazza Armerina: Sergio Mattarella e Frank Walter Steinmeier si spostano in Sicilia – arrivo domani mattina a Siracusa – per una serie di iniziative comuni volte a rafforzare il partenariato italo-tedesco. E non sarà difficile: i due presidenti sono ormai ‘amici’ e le loro frequentazioni – così come la loro sintonia politica – vengono da lontano. In questa visita nella Sicilia orientale i due presidenti, dopo una sosta al Castello Maniace di Ortigia, assisteranno alla premiazione dei Comuni gemellati italiani e tedeschi vincitori della seconda edizione del “Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania”.

Primo appuntamento a Siracusa, dove al teatro comunale, nel pomeriggio, si svolgerà la cerimonia di consegna del riconoscimento, un’iniziativa finalizzata al rafforzamento dei gemellaggi comunali tra Italia e Germania e promuoverne di altri dal carattere fortemente innovativo. Ortigia – già presenti imponenti misure di sicurezza – sarà la cornice della prima giornata e non mancherà una passeggiata dei due presidenti nei vicoli dell’isola. La visita dei due capi di Stato proseguirà con una tappa al Teatro Greco di Siracusa per assistere allo spettacolo Ulisse, l’ultima Odissea.

Giovedì 21 i due capi di Stato si trasferiranno a Piazza Armerina dove visiteranno la famosissima Villa Romana del Casale, dichiarata Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Dopo aver sorvolato le aree colpite dagli incendi di questa estate, incontreranno i Vigili del Fuoco che si sono duramente adoperati per spegnerli. La visita si chiuderà con un colloquio tra Mattarella e Steinmeier al quale – sempre a Piazza Almerina – seguirà una breve conferenza stampa. Infine, ma si tratta di una tappa altamente simbolica vista l’emergenza migranti, i due presidenti visiteranno anche il centro di accoglienza Don Bosco 2000. Sarà senza dubbio un’occasione per approfondire uno dei temi più caldi dell’agenda politica europea.