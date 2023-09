Svuotava i tir al porto di Catania: preso

CATANIA – Un 50enne pluripregiudicato è stato denunciato dalla polizia di Catania per una serie di furti al porto. Avrebbe infatti “alleggerito” alcuni semirimorchi parcheggiati sempre nella zona dello Sporgente Centrale, Banchina 17. Diversi mezzi erano stati trovati con i portelloni posteriori aperti e dal loro interno erano state portate via scatole in cartone contenenti climatizzatori, prodotti detergenti e alimentari.

Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area interessata gli investigatori hanno ricostruito tutte le fasi salienti, individuando l’autore dei colpi, il quale peraltro era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria sempre per reati della stessa fattispecie.