Catanese evade per picchiare la ex moglie

MASCALI (CATANIA) – Contesta i metodi educativi esercitati dall’ex moglie nei confronti del loro figlio e per dare una ‘lezione’ alla donna evade dai domiciliari per raggiungerla e picchiarla. E’ l’accusa contestata dalla Procura di Catania a un 47enne di Mascali che è stato arrestato dai carabinieri. I militari lo hanno trovato nella casa dell’ex moglie mentre la stava schiaffeggiando. I due ex coniugi vivono in case separate e il 47enne, che sta scontando una pena detentiva, è stato scarcerato otto mesi fa e posto ai domiciliari. Il gip ha ha disposto per lui i domiciliari con l’obbligo del braccialetto elettronico.