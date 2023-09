Spacca i vetri alle auto parcheggiate: preso

CATANIA – Avrebbe rubato nelle auto lasciate temporaneamente incustodite di genitori che erano andati ad accompagnare i figli nelle scuole primarie del centro storico di Catania. Per questo motivo gli agenti della polizia postale del capoluogo etneo hanno denunciato per furto aggravato un uomo di 61 anni. L’indagato avrebbe mandato in frantumi i finestrini e poi si sarebbe appropriato di borse e altri oggetti. Il presunto responsabile è stato individuato dagli agenti grazie alla denuncia di una vittima e all’ausilio delle videocamere. L’uomo è stato bloccato vicino a una scuola, trovato in possesso di un martello e di una chiave inglese, ha ammesso le sue responsabilità e consegnato parte della refurtiva che aveva ancora nella sua disponibilità.