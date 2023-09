Si cosparge di benzina e minaccia di darsi fuoco: salvata

CATANIA – Gli agenti della polizia di Catania, commissariato di San Cristoforo, hanno evitato il suicidio di una donna. Nel pomeriggio di due giorni fa, alcuni cittadini hanno segnalato al 112 che una donna, in evidente stato di agitazione, minacciava il suicidio, agitando un accendino. Giunti sul posto, gli agenti, hanno trovato la donna che, dopo essersi cosparsa di benzina, aveva in mano un accendino e minacciava di darsi fuoco. L’insano gesto è stato scongiurato grazie alla prontezza e all’esperienza degli agenti di polizia. La donna è stata trasportata nell’ospedale San Marco. E’ stato accertato che soffriva da tempo di disturbi mentali, acuiti da una forte depressione, ed era già in cura presso strutture specializzate.