Muore mentre fa body rafting nell’Alcantara

TAORMINA (MESSINA) – Un 58enne palermitano è deceduto, probabilmente annegato, lungo il fiume Alcantara mentre stava effettuando body rafting in compagnia di tre amici. L’incidente, stando a una prima ricostruzione dei fatti, sarebbe accaduto in una zona a monte del corso d’acqua. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Motta Camastra e della compagnia di Taormina. Il gruppo di escursionisti aveva raggiunto il fiume Alcantara a quanto sembra entrando dalla centrale idroelettrica dell’Enel, in contrada Larderia, circa due chilometri a monte delle gole dell’Alcantara. Dopo essere scesi nel fiume indossando mute e utilizzando attrezzature da arrampicata, è accaduto l’incidente. Gli altri tre escursionisti saranno adesso ascoltati dal magistrato.