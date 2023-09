Semaforo pedonale fuori uso in piazza Michelangelo

CATANIA – Un nostro lettore denuncia che da diversi giorni il semaforo pedonale collocato in piazza Michelangelo a Catania è fuori uso. “Non esiste il pulsante per poter richiedere l’attraversamento pedonale, al suo posto solo una serie di fili scoperti, pericolosi soprattutto per i bambini – scrive il lettore”. Il semaforo è collocato su piazza Michelangelo e serve a coloro che vogliono attraversare sul viale Vittorio Veneto: un punto nevralgico e affollatissimo dove, nelle ore di punta, si concentra il maggiore traffico.

“Spesso le auto, su questo tratto si vedono sfrecciare e attraversare senza la possibilità di avere un semaforo pedonale, è molto pericoloso. L’amministrazione comunale dovrebbe subito ripristinarlo – conclude la segnalazione”.

