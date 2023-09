ACIREALE (CATANIA) – La Polizia di Acireale ha arrestato un 37enne di Lentini pluripregiudicato per detenzione illegale di arma clandestina con relativo munizionamento. Il ritrovamento è stato effettuato in seguito a un episodio durante il quale vennero esplosi alcuni colpi di arma da fuoco contro l’abitazione di un pluripregiudicato. Le indagini hanno condotto all’identificazione del responsabile, il 37enne, abitante nella frazione di Piano D’Api. Così, gli agenti si sono presentati in casa del 37enne alla ricerca dell’arma utilizzata per la sparatoria. Hanno così trovato una pistola semiautomatica, con relativo caricatore e 3 cartucce cal. 7,65. Il 37enne è stato associato presso la casa circondariale Piazza Lanza di Catania.