Segnalazioni sui rifiuti, Dusty lancia un’app

Una nuova app da scaricare sul proprio smartphone per essere parte del cambiamento. Dusty mette a disposizione dei cittadini dei comuni siciliani su cui svolge servizi di igiene ambientale un nuovo strumento che è al contempo di servizio e di compartecipazione con l’unico obiettivo di scendere tutti in campo insieme per la salvaguardia del pianeta e per il rispetto dell’ambiente e degli spazi comuni.

L’applicazione si scarica gratuitamente sugli store iOS e Android e permette di avere accesso diretto a informazioni utili, servizi e permette inoltre di fare segnalazioni in relazione all’abbandono dei rifiuti e molto altro. Nello specifico, direttamente dal palmo della propria mano sarà possibile prenotare il servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti. Nell’app inoltre, indicando il Comune di appartenenza, si potrà accedere al calendario del conferimento porta a porta, da consultare in caso di necessità o da scaricare direttamente sul proprio cellulare.

Grazie a questa nuova app, i cittadini diventano poi veri protagonisti del cambiamento, perché grazie a un’apposita sezione sarà possibile in qualunque momento segnalare disservizi o, grazie alla propria conoscenza del territorio, fare segnalazioni di abusi quali per esempio la nascita di discariche abusive, il non corretto smaltimento dei rifiuti, l’abbandono di rifiuti ingombranti, la sporcizia di strade o piazze. Contro chi minaccia il decoro urbano sarà sufficiente inserire i propri dati, scrivere i dettagli della segnalazione e caricare delle fotografie a testimonianza della situazione di inciviltà. Grazie alla scelta di scendere in campo con le proprie segnalazioni, il personale della Dusty potrà provvedere alla bonifica degli spazi e alla segnalazione dell’abuso alle autorità competenti.