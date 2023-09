San Cristoforo, spacciatore sorpreso dai “Lupi”

CATANIA – Prosegue senza sosta l’azione repressiva della “Squadra Lupi” del Comando provinciale di Catania. Un 29enne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Utilizzava un monolocale al pianoterra di un vicolo del popoloso quartiere di San Cristoforo per smerciare la droga. Durante l’attività, gli uomini dei “Lupi” sono subito stati attratti da un borsello nero riposto su un tavolo rotondo, nel quale hanno trovato nascoste 13 bustine di plastica trasparenti con chiusura ermetica a binario, contenenti 13 grammi di marijuana, nonché la somma in contanti di 150 euro. Sullo stesso tavolo, i militari hanno rinvenuto una busta di plastica, di colore trasparente contenente 6 grammi di marijuana, 58 grammi di hashish e svariate bustine di cellophane, che lasciavano comprendere che lo stupefacente fosse pronto per essere confezionato e smerciato ai vari clienti che si presentavano alla porta. Inoltre proseguendo la perquisizione dell’abitazione, i militari hanno rinvenuto su una mensola del corridoio che dall’ingresso conduce alle camere, un’ulteriore busta di plastica contenente 26 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione.