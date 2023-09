Ruba in un cantiere e vende merce sui social

ACIREALE (CATANIA ) – Un giovane di 25 anni, noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato e ricettazione. Dopo aver rubato un ancorante chimico molto costoso, in un cantiere edile di Aci Sant’Antonio, il materiale è stato scoperto sui social, visto che il giovane aveva messo on line la merce rubata. Con un alter ego, i carabinieri hanno contattato il venditore e mostrandosi interessati alla merce, hanno concordato un appuntamento. Il giorno della consegna, in una piazza del paese, i carabinieri si sono presentati all’appuntamento, sorprendendo il 25enne che aveva portato un borsone con 14 confezioni di ancorante chimico per un valore di 2mila euro.