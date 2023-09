Il piano di rivalutazione intrapreso dal sindaco Trantino per tutta la città di Catania passa anche dalla riqualificazione delle sue principali piazze. Nel territorio di Borgo-Sanzio gli spazi aggregativi da tutelare non mancano e tra queste c’è sicuramente piazza Verga. Un’area caratterizzata dalla continua presenza di auto e dal mercato domenicale. Per queste ragioni la presidente del III municipio di Catania, Maria Spampinato, chiede al primo cittadino di attivare tutti i provvedimenti necessari volti a ridare il giusto decoro a piazza Verga.

Già due anni fa i fondi comunitari servirono a riqualificare la fontana centrale de ‘I Malavoglia’: lo stesso si potrebbe fare per il resto del sito a pochi passi dal tribunale e dalla caserma dei carabinieri. Occorre attivare tutti i percorsi necessari a dare alla piazza una nuova pavimentazione, nuovo verde e nuovo arredo urbano. Oltre a questo va pensato un piano di solidarietà per aiutare i tanti senzatetto che trovano una sistemazione di fortuna nelle panchine e nei pressi di un’ex struttura alberghiera di piazza Verga. Proprio questo complesso va immediatamente messo in sicurezza perché i segni di vandalismo o di tentativi di furto si notano immediatamente già dall’ingresso.

