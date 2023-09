Fermato agli imbarcaderi con 40 chili di hashish

VILLA SAN GIOVANNI (REGGIO CALABRIA) – Nascondeva 40 chili di hashish in due doppifondi della sua auto. Con l’accusa di traffico di sostanze stupefacenti, i finanzieri del Comando provinciale di Reggio Calabria e della compagnia di Villa San Giovanni hanno arrestato un corriere della droga. Si tratta di un 58enne della provincia di Ragusa, che era diretto in Sicilia e che è stato fermato dalla guardia di finanza agli imbarcaderi di Villa San Giovanni. Durante il controllo, l’uomo ha mostrato segni di nervosismo.

Pertanto i finanzieri hanno deciso di perquisire a fondo l’auto e, grazie al cane dell’unità cinofila della compagnia Pronto Impiego di Reggio Calabria, sono stati scoperti due doppifondi in cui erano occultati 400 panetti di hashish. La droga è stata sequestrata così come il mezzo utilizzato per il trasporto, due cellulari e 1.500 euro in contanti che l’uomo aveva con sé. Dopo le formalità di rito, il ragusano è stato accompagnato nel carcere di Arghillà a disposizione della Procura. Se immessa sul mercato l’hascisc avrebbe potuto fruttare alla criminalità organizzata circa 300 mila euro.