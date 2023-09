Pusher 18enne vendeva droga di tutti i tipi

SIRACUSA – Continua il quotidiano contrasto al consumo e alla vendita di droghe nelle piazze dello spaccio siracusano. Ieri, gli uomini del Commissariato di Ortigia, hanno arrestato in via Santi Amato un 18enne per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti. I movimenti del pusher non sono sfuggiti ai poliziotti in servizio di controllo nella piazza di spaccio di via Santi Amato, che hanno bloccato il diciottenne e lo hanno perquisito. Al giovane sono state sequestrate 167 dosi di cocaina, 136 di crack e 43 di marijuana. Il ragazzo è stato posto ai domiciliari.