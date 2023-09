Pestaggio ad Avola, indagati 5 buttafuori

AVOLA (SIRACUSA) – La polizia di Avola ha identificato e indagato 5 persone responsabili di un violento pestaggio di due giovani la sera del 14 ottobre 2022.

I 5 indagati, rispettivamente di 41, 27, 25, 45 e 42 anni, millantavano di essere ‘buttafuori’ all’ingresso di diversi locali, sebbene nessuno di loro risultasse iscritto nell’apposito albo prefettizio. In seguito a un diverbio stradale tra due giovani e una donna, i presunti ‘bodyguard’ hanno dapprima rivolto minacce ai due per poi tendere loro un vero e proprio agguato in un vicino vicolo buio.

I 5 aggressori hanno atterrato i due ragazzi che passeggiavano, per poi effettuare un efferato pestaggio, anche con un bastone, colpendo i malcapitati anche alla testa. Le due vittime hanno riportato gravissime lesioni: traumi cranico facciali, escoriazioni multiple e frattura del seno mascellare, frattura delle ossa nasali, frattura della parete dell’orbita oculare e frattura di più incisivi. I feriti sono stati lasciati privi di conoscenza, insanguinati e in stato di shock sul ciglio di una strada.