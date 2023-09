PALERMO – Un altro bancomat è stato fatto esplodere a Palermo. E’ accaduto intorno alle 3.30 di oggi alla banca di credito cooperativo di Altofonte e Caccamo, che si trova in viale Regione Siciliana 478, in zona Villa Tasca. Qualcuno con una tecnica già utilizzata diverse volte in recenti colpi, con un ordigno rudimentale ha distrutto la struttura all’ingresso dell’istituto di credito, il colpo ha fruttato ai ladri 50 mila euro.