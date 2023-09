Catania, il ristorante ne combina troppe

CATANIA – La polizia a Catania ha riscontrato alcune irregolarità durante controlli a un ristorante vicino alla stazione centrale. La titolare è stata denunciata perché aveva occupato senza autorizzazione l’intero marciapiede davanti all’ingresso del locale, di fatto impedendo ai pedoni di passare, collocando tavolini e sedie su una superficie di circa 300 mq delimitata da pannelli in plexiglas portafioriere. Gli agenti hanno sequestrato 50 tavolini, 200 sedie e 14 pannelli. I poliziotti hanno anche applicato sanzioni per 4.000 euro per violazioni delle norme sulla sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro, mancata tracciabilità di prodotti ittici, difformità in planimetria. Sono in corso ulteriori accertamenti.