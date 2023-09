PALERMO – Un uomo di 47 anni è stato arrestato con l’accusa di avere rapinato l’ufficio postale di via Mariano Stabile a Palermo lo scorso 7 luglio. Era già finito in manette il 17 luglio dopo una rapina al Famila di via Serradifalco. Portato in carcere, gli erano stati concessi i domiciliari. Adesso si sono riaperte le porte del Pagliarelli. Alle poste avrebbe minacciato gli impiegati e si sarebbe fatto consegnare un bottino di circa 500 euro prima di fuggire. Grazie alle testimonianze degli impiegati e le immagini dei sistemi di videosorveglianza gli investigatori sono riusciti a risalire a lui.