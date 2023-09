Nuovo divieto di balneazione a Sferracavallo

PALERMO – Il Comune di Palermo ha disposto, con un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, il divieto temporaneo di balneazione in un tratto del mare di Sferracavallo. Gli esami sui prelievi effettuati dall’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente hanno riscontrato “una concentrazione di Osteopsis cf ovata superiore al valore limite previsto dalla legge”. La diffusione dell’alga può avere effetti tossici sui bagnanti. Nelle prossime ore saranno installati i cartelli di divieto sul litorale. Nell’ordinanza si consiglia di non sostare nelle immediate vicinanze. I divieti saranno tolti solo quando l’Arpa, con nuovi esami, accerterà il ritorno sotto i limiti della diffusione dell’alga.