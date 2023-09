Muore per un malore durante motoraduno

VITTORIA (RAGUSA) – Un carabiniere di 59 anni, Liborio Muscia, è morto questa mattina, poco dopo le 10, alle porte dell’abitato di Scoglitti, lungo la strada provinciale 31. Originario di Niscemi e in servizio a Gela, stava partecipando a un motoraduno di moto d’epoca. Era alla guida della sua moto quando ha accusato un malore, si è accasciato ed è caduto a terra. Immediati i soccorsi dei partecipanti alla manifestazione, ma per l’uomo non c’era nulla da fare. È intervenuta la polizia municipale di Vittoria, insieme al medico legale, che ha certificato il decesso.