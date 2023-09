Lavoro nero: blitz nei locali del Catanese

CATANIA – I carabinieri di San Gregorio e Mascalucia, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, occupandosi di sicurezza dei lavoratori, hanno effettuato controlli in locali commerciali di Valverde e Mascalucia. I militari hanno scoperto che una panineria nel centro di Valverde faceva lavorare in nero tre camerieri. Inoltre, i lavoratori assunti regolarmente non erano stati sottoposti alla prevista visita medica. Il titolare della panineria è stato sanzionato per 24.000 euro e l’attività è stata sospesa in attesa della regolarizzazione da parte del titolare di tutte le irregolarità. In un bar dello stesso paese, inoltre, i militari hanno comminato alla titolare una multa di 2.000 euro per “infedele registrazione del libro unico del lavoro” con recupero di 7.000 euro di contributi pensionistici e assicurativi Inps/Inail.

A Mascalucia, invece, in una pizzeria, su 8 lavoratori presenti, 5 non erano mai stati assunti. Quelli regolarmente assunti, inoltre, non erano stati sottoposti alla prevista visita medica di sorveglianza sanitaria e tutti venivano videoregistrati con apposite telecamere per le quali, però, non era mai stata richiesta l’autorizzazione. Alla titolare dell’attività, denunciata a piede libero, è stata comminata anche una sanzione di quasi 20.000 euro e l’attività è stata sospesa.