Catania-Palermo, divorzio ufficiale

Il Catania ha ufficializzato la separazione da Marco Palermo. Come ampiamente anticipato, il centrocampista, dopo aver manifestato la propria volontà alla dirigenza venerdì scorso, ieri sera ha risolto il contratto che lo legava al club etneo. Il giocatore 27enne, in cerca di uno spazio che ha ritenuto di non poter avere con Tabbiani, va al Lamezia, che gli ha offerto un buon ingaggio. L’esperienza di Palermo in rossazzurro si chiude con 29 presenze e 7 gol nello scorso campionato in Serie D e nove minuti giocati in C alla prima di campionato contro il Crotone. Il Catania, come annunciato dal ds Laneri venerdì sera a Telecolor durante Preview, si è già attivato tornando sul mercato per individuare un nuovo centrocampista da tesserare: la società conta di perfezionare l’operazione già prima della partita in trasferta contro il Monopoli, in programma giovedì sera alle 20.45.