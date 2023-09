Il Catania oltre Palermo

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Luca Tabbiani, alla viglia della gara casalinga con il Picerno.

PALERMO. “Marco ci ha comunicato la volontà di andare altrove. Non è una cosa definitiva, stiamo parlando. Non c’è stata alcuna volontà da parte mia o del club. Se un giocatore preferisce andare è giusto lasciarlo andare. Se dovesse rimanere saremmo tutti contenti, non abbiamo ancora pensato a un eventuale sostituto. Ci aspetta un tour de force, concentriamoci su quello”.

PICERNO. “Sembra un campionato molto equilibrato, ogni partita è complicata. Il Picerno gioca bene, ha un allenatore che stimo molto. Noi dobbiamo ripetere la prestazione contro il Crotone, ma con l’obiettivo di ottenere un risultato diverso. Quella partita ci ha lasciato tanta rabbia”.

SINGOLI. “Disputeremo 11 partite in 42 giorni. Tutti saranno utili. Ladinetti è pronto, ha caratteristiche tecniche importanti e un ottimo gioco corto, può migliorare nella guida vocale dei compagni. Ho due play con caratteristiche diverse, li utilizzerò entrambi. Di Carmine ha messo minuti nelle gambe, sta bene. Bouah e Deli sono arrivati dopo e hanno bisogno di un po’ di tempo per raggiungere la migliore condizione. Non esiste una coppia di difensori centrali titolari, è un ruolo nel quale abbiamo tanti giocatori importanti: per domani ho un po’ di dubbi in questo senso. Castellini ha grande intelligenza calcistica, se dovesse giocare sarà pronto. Chiarella sta seguendo un percorso col preparatore atletico dopo anni in cui è stato frenato da diversi infortuni, a breve sarà pronto per dare un mano”.