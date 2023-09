ERICE (TRAPANI) – I carabinieri ad Erice, hanno multato due trapanesi che avrebbero chiesto soldi per far parcheggiare le auto. I militari, impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasione dei festeggiamenti della santa patrona Maria Santissima di Custonaci, giornata che ogni anno vede un grande afflusso di fedeli giungere in auto dalla provincia trapanese, hanno notato i due parcheggiatori abusivi nei pressi di un’ampia zona nell’ex hotel Ermione. I due chiedevano soldi agli automobilisti senza senza alcuna autorizzazione. Per i due trapanesi è scattata una sanzione di 769 euro e il sequestro dei soldi trovati addosso.