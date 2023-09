Springsteen rinvia i concerti Usa per settembre

Di nuovo allarme tra i fan di Bruce Springsteen: il Boss ha cancellato le ultime date dei suoi concerti negli Usa per potersi curare da una forma di ulcera peptica. Lo hanno deciso i medici del 73enne musicista che, nelle ultime settimane, ha già dato forfait ai fan per problemi di salute. Domani Springsteen avrebbe dovuto cantare in un’arena di Syracuse nello stato di New York. Il concerto è stato cancellato assieme alle altre date del tour in programma a settembre negli Stati Uniti.

La tournee’ dovrebbe ripartire in novembre in Canada. “Mi si spezza il cuore”, ha detto lo stesso Bruce scusandosi con i fan su Instagram: “Ma torneremo a rifare quei concerti e altri ancora”. Springsteen era in tournee con la E Street Band dall’inizio dell’anno. In agosto aveva rinviato due date a Filadelfia a causa di non meglio specificati problemi di salute.